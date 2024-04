Pip-Boys, valv och Vault-Tec. Det är väldigt mycket Fallout över Fallout-serien, och en säsong till blir det. Graham Wagner, en av seriens showrunners, säger (via The Wrap) att man inte lyckades klämma in allt i säsong ett. Att spara vissa grejer till säsong två är dock ett högst medvetet val, då flera "ikoniska" Fallout-bitar får chansen att skina – så som en ny plats och klassiska deathclaws.

Säsong två är inte officiellt bekräftad, men pengapåsen pekar mot en sådan.

Deathclaws är (åtminstone i spelen) genetiskt modifierade varelser framtagna av amerikanska armén. Kort sagt: monster. De flydde när bomberna föll och har blivit en (hiskelig) del av världen.

Wagner menar att man på ett bättre sätt kan göra deathclaws (och andra ikoniska Fallout-ting) rättvisa i nästa säsong. Just deathclaws är så "viktiga" för Fallout-mytologin att man "inte bara ville kasta bort det". Man frestades att trycka in dem i säsong ett men på samma gång ville man fördjupa sig, snarare än att ytligt svepa över alla ikoniska Fallout-bitar. Om specifikt deathclaws:

Vi vill spara något för säsong två för att kunna göra det ordentligt, inte bara lägga på ännu mer på det massiva världsbygge vi redan var tvungna att göra i säsong ett. Så i andra säsongen är vi mycket spända på att äntligen ta itu med ett av de mest ikoniska elementen från spelen.

När andra säsongen släpps...? Extremt oklart.