Förra året återvände Blizzcon till sin fysiska form, efter att ha varit ett online-event under pandemin. Men någon storartad upprepning av det blir det inte i år, för nu har Blizzard lite oväntat meddelat att de inte blir något Blizzcon under 2024 – alls.

De uppger ingen egentlig anledning, utan skriver bara att det var ett väldigt tufft beslut att fatta och att de vill tackla året på ett annat sätt. De försäkrar samtidigt att Blizzcon kommer att återvända i framtiden.

Under de kommande månaderna ska de dela med sig av ny info om kommande släpp, inklusive WoW: The War Within och såväl som den första expansionen till Diablo IV, Vessel of Hatred. Det kommer bland annat ske på diverse branschtillställningar, som Gamescom i slutet av augusti.