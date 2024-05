Keoken Interactive har gett oss de båda uppskattade äventyrsspelen Deliver Us the Moon och Deliver Us Mars, men nu verkar det som att studion står på randen till igenbomning. På Twitter/X skriver grundarna, Koen och Pauil Deetman, att de tyvärr har tvingats säga upp alla anställda.

Anledningen är att de helt enkelt inte lyckats sluta några avtal med utgivare eller nå överenskommelser om att utveckla åt eller i samarbete med någon annan, trots ett besök på Game Developers Conference. De har dock inte gett upp hoppet, utan siktar på att återuppbygga studion i framtiden.

Det hoppas de bland annat göra med hjälp av en Kickstarter-kampanj som de håller på att planera, och som ska skramla in pengar till nästa spel i serien: Deliver Us Home. Vi har inget datum för kampanjen, men den ska dra igång "snart".