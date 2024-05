Förhoppningarna var höga, men även om potentialen verkligen finns där, grusades early access-lanseringen till viss del av stora prestandaproblem för No Rest for the Wicked.

Nu har dock den första riktiga patchen släppts, efter flertalet "hotfixes", som enligt Moon Studios själva ska bjuda på stora prestandaförbättringar både på CPU- och GPU-sidan – så pass stora att de faktiskt har uppdaterat systemkraven för att sänka dem något.

Något annat välkommet är möjligheten att själva bestämma vilka tangentbordsknappar som gör vad, mer utrymme i ens lager, möjligheten att komma åt innehållet i sin kista när man interagerar med försäljare eller skapar saker (crafting) såväl som tidigare tillgång till hem att inreda.

Patchen kommer med en rad andra fixar och förbättringar, men viss spoilervarning råder för innehållsförteckningen, som ni hittar här.