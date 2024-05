Under 2020 släpptes en remake av de första två Tony Hawk's Pro Skater-spelen, utvecklad av Vicarious Visions (VV). De blev riktigt uppskattade och belönades bland annat med en 4:a i FZ:s recension, signerad Mike Stranéus.

Efter det var det många som hoppades på att även det tredje och fjärde spelet skulle få en remake, och VV var faktiskt sugna på att göra det. Tyvärr blev det aldrig verklighet, och enligt Tony Hawk själv var det för att VV köptes upp av Activision.

Did You Know Gaming har nu delat med sig av fler uppgifter kring dessa remakes, där de säger att den första remaken inledningsvis var menad att inkludera samtliga fyra spel, men att de i slutänden kom underfund med att de inte hade tid.

Efter att de blivit uppköpta försökte de att få tillstånd att även göra en remake av det tredje och fjärde spelet, men nekades av Activision, eftersom de ville att de istället skulle jobba med Call of Duty.

Enligt Hawk ska Activision ha försökt hitta en annan studio som kunde ta hand om remaken av det tredje och fjärde spelet, men inte hittat någon bra matchning.