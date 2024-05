Det ryktas allt mer om att ett nytt Doom kan avtäckas på Microsofts Xbox-show den 9 juni. Bethesda har sökt varumärkesskydd för termen ´"IDKFA" i USA, skriver Eurogamer. Som alla id-konnässörer vet är det en fusskod till original-Doom som gav spelaren vapen, nycklar och armor. Ansökan kan betyda att Bethesda, som äger Id Software (och som ägs av Microsoft), kan ha något Doom-relaterat i görningen.

Det tror även The Verge-medarbetaren Tom Warren. Han har gjort en del antydningar om att ett Doom på nämnda Xbox-show. Eurogamer säger att de hört liknande påståenden. Det senaste spelet i serien, Doom Eternal, kom tidigt 2020, så det börjar bli dags.

Det ryktas för övrigt friskt om vad som ska visas på Xbox-showen, bland annat om Indiana Jones and the Great Circle och Gears of War 6. FZ sänder live från studion, så följ oss för snabbast möjliga besked om vad som väntar. Start klockan 19 söndag den 9 juni. Allt om det och övriga spelshower i sommar i artikeln Spelsommaren 2024.