The Sims har länge varit ohotat på tronen, men någonting är på väg att hända. Mer eller mindre snart har vi Life by You och Inzoi. Och: något mer. Jake Solomon är mannen bakom Firaxis Xcom-spel och lämnade i fjol studion efter tjugo år. Tillsammans med Civ-veteranen Will Miller har han bestämt sig för att "återuppliva" livssimulatorerna. Solomon säger (via nya studios webbplats):

Vi på Midsummer håller på att skapa en livssimulator som lägger fokus på det moderna livets drama, där våra spelare kommer att skriva meningsfulla berättelser bara genom att spela, och sedan dela dessa berättelser med världen.

Midsummer Studios är namnet på den nya utvecklaren. I nuläget är informationen knapphändig, men klart är att Solomon verkar göra något mer jordat och Miller något mer småskaligt.

Grant Rodiek som arbetat med flera The Sims är också inblandad.