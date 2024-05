En av The Sims-utmanarna som är på gång är Life By You, utvecklat av The Sims-veteranen Rod Humble och Paradox Tectonics. Early access-släppet har redan skjutits upp två gånger, och nu meddelar Paradox att det blir en tredje försening.

I ett pressmeddelande skriver de att de efter noga övervägande tyvärr måste dra tillbaka släppdatumet (4 juni). De förstår att många ser fram emot spelet mycket, men anser att det helt enkelt behöver mer tid i ugnen. De vill heller inte ge ett nytt datum som de i slutänden kanske inte kan hålla, utan väljer att avvakta medan de planerar.

Mer information utlovas inom kort.