Förra veckan släpptes en uppdatering till Starfield, där framför allt möjligheten till 60 fps på Xbox Series X lockar. Bethesda har inte sagt huruvida patchen gjort under för spelarsiffrorna, men enligt True Achievements analys har antalet Xbox-spelare ökat med maffiga 72 procent.

Datan kommer från över två miljoner Xbox-konton och kommer från världens alla hörn.

Enligt webbplatsens sätt att mäta hoppar Starfield upp nio placeringar, till plats tjugo. Närmast framför finns spel som Sea of Thieves, Halo Infinite och färska Little Kitty, Big City. Listan toppas av Fortnite, Call of Duty, Minecraft och (febern håller i sig!) Fallout 4.

72 procent låter som en stor ökning, men beror förstås också på hur många som spelade det förra veckan. Är det en ökning från en låg nivå krävs det inte så mycket för ett stort fall framåt.

Mer Starfield blir det senare i år, då expansionen Shattered Space släpps i höst.