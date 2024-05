I mitten av juni tackar GTA V för sig på PS Plus, då det försvinner från Plus Extra- och Premium-nivåerna. 18 juni för att vara exakt. Eurogamer rapporterar att spel som Brothers: A Tale of Two Sons (ej att förväxla med remaken), The Wild at Heart och The Talos Principle också plockas ner.

Att spel plockas ner från PS Plus (och liknande tjänster) är knappast en ovanlighet, och när titlar försvinner brukar andra ta deras plats. Att ersätta en koloss som Grand Theft Auto V görs dock inte i en handvändning. Men då får du göra som 200 miljoner andra och köpa det. Seså!

Ett spel som kanske kan ersätta GTA V är förstås ett visst GTA VI. Take-Two har tajtat till releasefönstret ytterligare och ringat in spelhösten 2025. Ett fönster de är "väldigt säkra" på.