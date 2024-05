Multiversus släpptes i form av en öppen beta under 2022, men snarare än att övergå till 1.0-versionen via en uppdatering, togs det under 2023 ner så att utvecklarna kunde finslipa det. Nu är det dock dags för det faktiska släppet, och från och med i går kan man lira denna gratis-brawler.

Släpptrailern ser ni ovan, som givetvis är fullsmockad av karaktärer från Warner Bros., inklusive allt från Snurre Sprätt och Velma till Jason Vorhees och Jokern. Totalt finns det 26 karaktärer i dagsläget, men fler ska läggas till löpande.

Fokus ligger på multiplayer-strider, men det finn även ett PvE-läge vid namn Rifts. Spelet är som sagt gratis och ute nu på Xbox One, Xbox Series X/S, pc och Playstation 4/5.