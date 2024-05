"God of War Ragnarök utannonseras snart till pc" hette det i ett rykte som nådde oss i mitten av månaden, och visst blev det så. Under nattens State of Play visade Sony upp en trailer för datorversionen och avslöjade även att den släpps den 19 september.

Det är Jetpack Interactive som står för portningen – precis som för föregångaren – och de har sett till att pc-versionen bjuder på upplåst bilduppdatering och äkta 4K-upplösning. Mäktar ens hårdvara inte riktigt med det så kommer spelet även att stöda uppskalningsteknikerna DLSS, FSR och XeSS. Personer med breda skärmar kan dessutom glädjas åt stödet för både 21:9 och 32:9.

Alla uppdateringar som hittills lagts till i PS5-versionen kommer så klart att hänga med till pc, inklusive roguelite-läget Valhalla. Mindre angenämt är att spelet, enligt bland annat Steam, kommer att kräva ett PSN-konto, vilket är tråkiga nyheter för de 170+ länder och territorier där PSN inte är tillgängligt. Många hade nog hoppats att Sony skulle slopa allt vad PSN-krav på pc heter med tanke på all negativ publicitet från Helldivers 2, men icke.