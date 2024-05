Äventyrsspelet Until Dawn ska få en tillsnyggad version till Playstation 5 och pc, och under State of Play-sändningen fick vi se det första gameplayet från vad jag antar är en remaster. Som vanligt med Supermassive Games spel kan det dock vara knepigt att skilja mellansekvenser från gameplay.

Utöver tillsnyggad grafik säger sig vissa även ha sett nya scener som inte fanns i originalet, och eventuellt även nya valmöjligheter. För just svåra val är ju något som präglar Supermassives spel, och Until Dawn är inget undantag.

Spelet ska släppas någon gång i höst.