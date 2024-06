För några år sedan klev Prince of Persia: The Sands of Time-remaken ut ur skuggorna. Den blev utskälld, och Ubisoft valde att gå tillbaka till ritbordet och byta studio. Under kvällens Ubisoft Forward fick vi en en (jätte)liten glimt av spelet. Teasern sa inte mycket men den kom med en viktig lärdom: spelet släpps 2026. Det dröjer alltså ett par år ytterligare innan remaken når oss.