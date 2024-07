Vi skrev tidigare om att det var en dokumentär på väg om "The OGs" bakom konceptet äventyrsspel. Nämligen ett historiskt dokument om paret Roberta och Ken Williams och deras spelföretag Sierra On-Line. Dokumentären skulle göras verklighet genom crowdfunding från fansen och det nådde sitt mål på 75000 dollar inom enbart 24 timmar. Således fanns det fler än undertecknad som var intresserad av mer historia bakom Sierra.

Dokumentären kommer heta Legends of Adventure: The Story of Sierra on-line.

Det går förstå utmärkt att fortsätta donera pengar för att låsa upp fler nivåer och mer producerat material. I skrivande stund är de uppe i 150000 dollar vilket innebär fler intervjuer och fler spel.

På tal om just intervju så kan ni även läsa FZs intervju med Roberta Williams där undertecknad ställde några snabba frågor till drottningen av äventyrsspel.

Tack för påminnelsen om projektet @Kyraal