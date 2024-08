HBO Max släppte i natt en första teasertrailer för den andra säsongen av tv-serien The Last of Us. Inte mycket att orda om: 24 sekunders tittning i väntan på releasen som sker någon gång under 2025.

Rimligt nog baseras säsong två på The Last of Us Part 2. Första säsongen hade premiär tidigt 2023 och betade av händelserna i det första spelet. Serien fick mycket beröm (FZ gav den högsta betyg), och det blir intressant att se hur fortsättningen tas emot.