Att ge bort gratis spel kan verka som en kontraproduktiv strategi, men företag spenderar pengar på att få in användare i spel. För runt en fjärdedel av vad det kostar att få användare via Facebook-annonser eller Google Sök-annonser, kan vi betala en spelutvecklare mycket pengar för rätten att distribuera deras spel till våra användare, och vi kan få in nya användare till Epic Games Store till ett väldigt ekonomiskt pris.