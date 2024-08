Gamescom-showen Opening Night Live inledde starkt med en nyhet som faktiskt inte har läckt på förhand: Borderlands 4.

Beskedet kom via en teaser som gjorde skäl för namnet: den säger just ingenting om spelet. Men klart är att Gearbox fortsätter snickra på sin vapentäta serie, och planen är att släppa den fjärde delen under 2025. Plattformar är pc, PS5 och Xbox Series.