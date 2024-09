Nyversionen av Silent Hill 2 släpps till PS5 och pc den 8 oktober. Och fler plattformar blir inte aktuella på minst ett år. Det framgår av den senaste trailern (japp, den ovan).

"Not available on other formats utnil 10.8.2025" står det i slutet av trailern. Tänkbara konsoler att släppa skräckklassikern till då är Xbox Series och Nintendos nästa konsol, som ska avtäckas inom ett halvår.