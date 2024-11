Ett verk från dem som gett oss Fallout: New Vegas, Knights of the Old Republic 2 och South Park: The Stick Truth. Rollspel med hjärna, hjärta och skarpa manus. Slutklämmen med oraklet visar prov på just detta. Utan att spoila exakt vad som sker lyckas man berätta en meningsfull, koncentrerad berättelse i en kort demo. Detta känns väldigt Obsidian. Just här har Avowed en wow-faktor. Vem tackar nej till en fantasyversion av The Outer Worlds? Inte jag i alla fall.