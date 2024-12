Vi kan inte säga mer just nu, men vi kommer definitivt att hänvisa till sluten i The Wild Hunt, eftersom vi har stor respekt för kanon. För oss är kanon Andrzej Sapkowskis litteratur och, självklart, våra spel. Det är en gemensam värld. The Witcher 4 utspelar sig några år efter The Wild Hunt. Geralt kommer att dyka upp, och vem vet vem mer.