EA och Maxis livssimulator The Sims firar 25 år och då vankas det förstås tårta och presenter. Spelarnas presenter blir samlingar av The Sims 1 och 2 som i skrivande stund har släppts på PC. De båda paketen heter The Sims: Legacy Collection och The Sims 2: Legacy Collection och innehåller alla expansioner till respektive titel och ”nästan” alla mindre tillägg.

Värt och notera är att The Sims 1 bara släppts fysiskt tidigare så det är nu första gången man kan köpa och ladda hem spelet digitalt. The Sims 2 har funnits digitalt ett tag under Ultimate Collection på Origin Store, men denna kollektion är togs bort för ett tag sedan. Så detta innebär att nu finns det en ny chans att köpa och ladda hem The Sims digitalt.