Ett nytt State of Play med framtidens Playstation-spel går av stapeln nästa vecka. Ja, i alla fall om vi ska tro "NatetheHate", som ofta prickar rätt om saker branschen ännu inte har avslöjat. På frågan om exakt när i februari eventet sker svarar Nate kryptiskt: "Vad säger ditt hjärta dig?". Något som skulle kunna peka på ett State of Play i nära anslutning till alla hjärtans dag – den 14 februari.

Sony har för vana att köra ett State of Play vid årets början, så det är definitivt inte ologiskt.

För ett år sedan lät man strålkastarljuset lysa på Death Stranding 2, Stellar Blade, Silent Hill 2 och Rise of the Rōnin. I år skulle man potentiellt kunna snacka Ghost of Yōtei och Death Stranding 2-datum. Men detta är bara spekulationer. NatetheHate säger inget om vilka spel vi får se.

Möjligen dyker Xbox-spel upp under showen, så som Indiana Jones och Forza Horizon 5.