I april är det premiär för den efterlängtade andra säsongen av The Last of Us 2, och totalt blir det sju avsnitt – två färre än den första säsongen. Men enligt Craig Mazin (Entertainment Weekly) – som leder arbetet med serien tillsammans med Naughty Dogs Neil Druckmann – kommer dessa avsnitt att vara fullpackade:

Varje avsnitt är som en måltid. Du kan äta en lätt middag eller så kan du gå på en 12-rätters middag på en fransk restaurang [...] Om man anser att action, drama och omfång är saker som skapar en episk natur, har varenda ett av dessa avsnitt ordentligt med krut. Ni kommer inte att bli uttråkade.

Hela handlingen från det andra spelet kommer heller inte att inkluderas i säsongen, utan det kommer att bli en tredje och troligen även fjärde säsong. Men det blir även en del nytt innehåll, och enligt Neill Druckmann inkluderar det brutalt innehåll som inte kom med i spelet, och som han ser fram emot att låta folk se.