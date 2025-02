För ett par år sedan lämnade Takaya Imamura sin 30-åriga karriär hos Nintendo, under vilken han bland annat agerade designer för spel som F-Zero, Star Fox och The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Nu har han skrivit ett blogginlägg där han berättar lite mer om varför han valde att lämna företaget, och det handlade bland annat om att han ville få mer utrymme att jobba med egna projekt. Nu har han dessutom fått ett erbjudande om att lära ut datorgrafik och spelutveckling på ett universitet, som han har nappat.

I inlägget poängterar han även vikten av att företag har bra och karismatiska chefer som kan leda de olika teamen i rätt riktning. På den fronten anser han att Nintendo är i goda händer, men höjer även ett varningens finger för mentaliteten att "så länge vi har populära varumärken är det ingen fara", eftersom man även måste ta till vara på de talangfulla personer som "upprätthåller värderingarna hos dessa varumärken".