Kingdom Come: Deliverance 2 gillades av FZ – det blev toppbetyg. Det gör också en stark start på Steam. Spelet släpptes i går, och har en toppnotering på strax under 160 000 spelare samtidigt, enligt SteamDB:s siffror. Det är omkring 60 procent mer än 2018 års Kingdom Come: Deliverance, som toppat 96 000 spelare på Steam.

Cirka 160 000 placerar spelet på sjunde plats över de mest spelade på Steam det senaste dygnet. Det är en impoerande siffra, särskilt när spelet dels säljs av konkurrenten Epic, dels också finns till PS5 och Xbox Series. Spelarantalet brukar vara högt under helger/söndagar, så håll ett öga på statistiken i helgen för att se om spelet slår nuvarande siffra.

Vi kan ta ett par andra hyfsat aktuella rollspel som jämförelse: