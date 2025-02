Battlefield, It Takes Two och Helldivers 2 i all ära, men när det kommer till svenska spel så är det få som kan mäta sig med Bygg bilar med Mulle Meck. Men äldre spel kan som bekant vara knepiga att få tag på och få igång på moderna maskiner, och det är där GOG kommer in i bilden.

Där kan man nämligen rösta på vilka spel som man vill att plattformen tillgängliggör, och nu kan man rösta på just Bygg bilar med Mulle Meck. I skrivande stund ligger det på 309 röster, vilket är ungefär 74 200 röster färre än spel som Black & White. Men man vet aldrig, och varje röst ökar chansen för att ett spel ska läggas till.

Är man sugen på annat svenskt så ligger Mysteriet på Greveholm också uppe.