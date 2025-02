Han gjorde ett briljant jobb, och det krävdes ingen AI för att göra det.

Fina ord som legendaren Harrison Ford riktar till Troy Baker, som axlar fedorahatten i hyllade Indiana Jones and the Great Circle. Det är i en intervju med Wall Street Journal (via Culture Crave) som Ford kallar Bakers insats för "briljant". Han vet förstås vad han talar om; Ford har spelat Indiana Jones i fem filmer från tidigt 80-tal ända fram till sin final i Dial of Destiny 2023.

Ford konstaterar att det inte krävs någon artificiell intelligens för att "stjäla hans själ".

Troy Baker Indiana Jones-prestation har fått idel lovord, och trots Fords farväl av rollen finns det gott hopp om att legenden ska leva vidare – i spelform. Lucasfilm Games har sagt att de gärna ger oss fler äventyr. Det återstår att se om Machinegames får chansen att utveckla en uppföljare.