Det är rapporteringstider i företagsvärlden, och en av de vd:ar som har snackat lite med investerare är Ubisofts Yves Guillemot.

Under en frågestund kopplad till deras senaste kvartalsrapport blev han ombedd att berätta lite om hur han tror att företagets satsningar kommer att se ut i framtiden. På det svarade han att de har gjort stora investeringar i ett stort utbud av produkter som ska släppas under de kommande åren, och som faller inom facken öppen spelvärld och live service, "Och det är vad vi vill leverera år efter år."

Som exempel tog han upp kommande Assassin's Creed Shadows, och nämnde även att de under 2026 har stora planer som kommer att "gagna Rainbow Six på alla plattformar". I maj kommer de dessutom att dela med sig av mer kring vad som komma skall under räkenskapsåret 2026.