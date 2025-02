Tänker man på Half-Life 2:s City 17 och combine så tänker man på Viktor Antonov, för han var konstnären som hade en tongivande roll i att designa dem.

Nu har vi nåtts av den tråkiga nyheten att han har gått bort, bara 52 år gammal. Utöver Half-Life 2 har han även berikat spel om Dishonored, Wolfenstein: The New Order och Kingpin: Life of Crime med sin iögonfallande stil, och han har även haft konsultroller för flera andra spel, som Doom (2016), Prey (2017) och Fallout 4.

På sociala medier strömmar hyllningarna till honom in, inklusive från Pete Hines (Bethesda) och Raphael Colantonio (Wolfeye Studios, tidigare Arkane-grundare).

I början av jubileumsdokumentären om Half-Life 2 nedan hör ni Antonov prata om en av sina inspirationskällor.