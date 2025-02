Vid The Game Awards 2024 vann vår förstapartstitel Astro Bot i fyra kategorier, inklusive Game of the Year och Best Family Game – mest av alla titlar. Vidare vann live service-spelet Helldivers 2, som släpptes i februari förra året, priser för Best Ongoing Game och Best Multiplayer Game.

Det faktum att titlar i genrer vi planerar att expandera i framtiden, inklusive titlar för familjer och live service-spel, har fått dessa priser, är ett stort steg mot att bygga en bredare titelportfölj.