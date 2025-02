Uppsägningarna i spelbranschen fortsätter dessvärre, nu med den svenska utvecklaren Liquid Swords. Den grundades under 2020 av Christofer Sundberg, som även var med och grundade Avalanche och skapade Just Cause.

I ett pressmeddelande skriver de att skiftande omständigheter i spelbranschen har tvingat dem att skala ner genom att säga upp ett okänt antal anställda, men de försäkrar att de kommer att fortsätta arbetet med sitt första spel.

Detta första spel har ännu inte utannonserats, men har beskrivits som ett AAA-actionrollspel med öppen spelvärld och fokus på handlingen.