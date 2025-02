Den andra säsongen av The Last of Us på HBO kommer att få både humor och brutalt innehåll som inte kom med i spelet, och vi vet sedan tidigare att den drar igång i april.

Nu är datumet spikat, och premiären sker mitt i månaden – den 13 april. Med det kungörandet kommer dessvärre ingen ny trailer, men väl tre affischer om visar Ellie, Joel och Abby, såväl som texten: "Varje väg har ett pris".

Spelet är som bekant hyfsat långt, och därför kommer det att bli minst en säsong till.