Project Orion, eller "Cyberpunk 2", kan få tidernas mest realistiska folksamlingar. Det är i alla fall ett uttalat mål i en färsk platsannons för rollen som lead encounter designer. Man ska bland annat vänta sig att "jobba i nära samarbete med designteamet för att skapa den mest realistiska och reaktiva folksamlingssystemet någonsin i ett spel". Det låter som att Night City blir smockat!

Platsannonser är sällan särskilt konkreta men här får vi i alla fall en fingervisning. Exakt vilka ambitionerna är, ja, det är oklart. Kommer man kunna interagera med folkskockar? Kommer de reagera naturligt på spelarens handlingar? All of the above? Vem vet? Inte vi i alla fall.

Cyberpunk-uppföljaren utvecklas i CD Projekts relativt nystartade Boston-kontor. Väntan lär bli lång, inte minst då ett visst The Witcher 4 ska släppas innan – och det har inget releasedatum.