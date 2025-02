Tales of the Shire ska bjuda oss på en lite lugnare upplevelse i The Lord of the Rings-världen, utan jättespindlar, problematiska smycken och trollkarlar som lurar ut en i vida världen. Det försenades dessvärre i september förra året och var tänkt att släppas den 25 mars, men så blir det inte.

På X skriver de att spelet behöver tid att sjuda ett tag till, och därför försenas det till den 29 juli. Spelet äger rum i byn Bywater, där man får skapa sin egen hobbit såväl om en mysig liten håla att bo i. Dagarna fylls sedan med matlagning (så klart), fiske, bygge, insamling av diverse förnödenheter och handel.