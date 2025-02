Split Fiction är ett renodlat co-op-spel som kräver två spelare, men det räcker med att den ena spelaren äger spelet – den andra kan ansluta gratis via funktionen "Friend pass". Nu står det klart att det gäller alla plattformar, så om du köper spelet på exempelvis pc så kan din vän ansluta från såväl pc som Xbox Series och PS5.

Speldelningen fanns i Hazelights två tidigare spel (It Takes Two, A Way Out) också, men inte crossplay-funktionen.

Split Fiction släpps den 6 mars till pc, PS5 och Xbox Series. Fredrik och Daniel lirade ett par timmar av det nyligen, och intrycken har du här. De fick även en pratstund med citatmaskinen Josef Fares – läs allt här.

Vi recenserar så fort det bara går. I väntan på det gör du veckans Josef Fares-quiz.