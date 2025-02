Monolith som gett oss titlar som Blood, No One Lives Forever, Fear, Condemned och Shadow of Mordor finns inte mer. Warner Bros. släcker ner både studion och Wonder Woman-spelet.

Sagan om ringen-spelen Shadow of Mordor och Shadow of War kom med ett Nemesis-system, som WB Games lyckades, efter lång tid, patentera 2021 (dokument finns här). Andra företag kan därmed inte skapa och använda ett system som kan anses göra patentintrång. Trots att Monolith nu går i graven kommer Nemesis vara bakom patent-lås ända till 11 augusti 2036. Detta då det är Warner som står bakom patentet och inte Monolith Productions.

Wonder Woman skulle ha dragit nytta av ett Nemesis-system, men det har alltså lagts ner.