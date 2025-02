Dragon Age: The Veilguard släpptes i oktober men blir redan i mars ett av månadens spel på PS Plus. Från 4 mars är det tillgängligt att ladda ner på Playstation 5 för PS Plus-medlemmar. Det får sällskap av Sonic Colors: Ultimate (PS4) samt Turtles: The Cowabunga Collection (PS5, PS4) som är en "nätt" sköldpaddssoppa med tretton klassiska Turtles-spel.

Den stora grejen är dock fjärde Dragon Age. EA har medgett att spelet, trots fina betyg och gott mottagande från spelare, inte levt upp till förväntningarna. EA har antytt att det inte längre räcker att göra bra singleplayer-spel. Bioware har i nuläget ett nytt Mass Effect på gång.