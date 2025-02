The Witcher 4 avtäcktes under The Game Awards i december med en stämningsfull trailer som visade att det är Ciri om kniper huvudrollen. Är man intresserad av hur det gick till att skapa trailern så har CDPR nu släppt en bakom kulisserna-video som visar just det.

Kajetan Kapuściński, cinematic director, berättar till exempel att sättet som Ciri dödar monstret och reagerar på det faktum att byborna offrar en av sina egna skiljer sig från hur Geralt hade agerar, eftersom Ciri har närmre till sina känslor.

Motion capture-arbetet med trailern tog 14 dagar att genomföra och inkluderade bland annat en stor rigg som representerade monstrets armar. Utöver det hyrde de även filmutrustning för att kunna digitalt återskapa egenskaperna hos olika kameraobjektiv och få till rätt utseende i trailern.