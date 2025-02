Life by You skrotades förra året, men fler livssimulatorer i samma anda som The Sims är på väg. Ett av dem är Inzoi, men trots de många likheterna så menar spelets regissör, Hyungjun Kim, att de inte vill konkurrera med EA:s väletablerade serie. I en intervju med Pcgamer sa han:

Vi ser inte på Inzoi som en konkurrent till The Sims, utan snarare som ett alternativ som fans av genren kan njuta av. Vi har stor respekt för det arv som The Sims har byggt upp under årens lopp, eftersom vi vet att det inte är lätt att uppnå ett sånt djup på så pass kort tid.

Han menar även att det finns en hel del skillnader mellan spelen, där den kanske mest iögonfallande är Inzois betydligt mer realistiska stil. Han tar även upp spelets fokus på att ge spelare möjlighet att skräddarsy sina "zois" liv, bland annat med hjälp av AI-drivna verktyg.

Just AI kommer även att spela en roll för spelets datorstyrda karaktärer, eftersom Krafton (som utvecklar Inzoi) samarbetar med Nvidia för att skapa NPC:er som är bättre på att reagera på vad som händer i världen och vars personlighet påverkas och utvecklas av det.

Efter en försening ska Inzoi early access-släppas på pc den 28 mars och släppas på konsol vid ett senare tillfälle.