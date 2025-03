Playstation 4 och Xbox One släpptes 2013 (2014 för Xbox One i Sverige), och old-gen-konsolerna fyller alltså femton år i år, och det är dessutom fem år sedan båda "ersattes" av PS5 respektive Xbox Series. Detta till trots kan årets Call of Duty släppas även till gammelkonsolerna.

Charlieintel, som flitigt och pricksäkert rapporterar kring CoD, hävdar att det kan bli så – enligt källor. "Spelet är under utveckling till de gamla konsolerna om vi utgår från vad vi har hört."

Fjolårets Black Ops 6 släpptes till både old- och current-gen, och redan då var det iögonfallande att Activision inte lämnar "gamlingarna" bakom sig. 2015 års Black Ops 3 var det sista spelet i serien till PS3 och 360:n, vilket alltså var två år efter att en ny generation tagit vid.