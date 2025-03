Hogwarts Legacy 2 kommer inte att vara ett live games as a service-spel, nya Batman från Rocksteady kommer inte att vara det heller, och inte ens Wonder Woman var tänkt att vara ett. Det här är inte ett företag som satsar allt på games as a service. De satsar allt på de stora franchiserna. Jag tror att de fortfarande känner att det finns utrymme för framgång.