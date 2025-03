Branschveteranen Amy Hennig och hennes Skydande New Media avtäckte Marvel 1943: Rise of Hydra för ett år sedan, men det har varit rätt torftigt med material och info om spelet sedan dess. Utöver att spelet är tänkt att släppas under 2025 har vi heller inget släppdatum, men en av röstskådisarna har nu avslöjat när det kan komma.

Khary Payton är den som spelar Black Panther i spelet, och i en intervju med The Direct hade han följande att säga:

Vi jobbar fortfarande. Vi planerar för 2025 ... Vi tänker att det typ är en julgrej. Men jag är så uppspelt.

De verkar alltså sikta på ett släpp i vinter. Precis som titeln antyder utspelar det sig under andra världskriget och låta oss axla rollen som Black Panther, Captain America, Gabriel Jones och Nanali.