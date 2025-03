Priset på PSVR2 har sjunkit hos svenska återförsäljare. Som lägst får du Sonys vr-headset för knappt 5 300 kronor, och många tar nu 5 500-5 800 kr för headsetet. Priset har mestadels legat kring 6 500 kr det senaste året.

Sony gick förra veckan ut med en rejäl prissänkning av PSVR2 i mars. Riktpriset i Europa sjunker från 600 till 400 euro, alltså en sänkning med hela 200 euro (ca 2 200 kr med dagens valutakurs). Och priset har mycket riktigt sjunkit en del i flera europeiska länder, men snarare med 50-100 euro än 200. Vilket kan bero på att "ordinarie" pris legat lägre än 600 euro ganska länge. Det betyder att prissänkningen är större i Sverige än utrikes. Sony ger inga riktpriser i Sverige, utan hänvisar till återförsäljarna.

Horizon-bundlen har ej prissänkts.

Ett lite beskt inslag i glädjen över lägre pris är att PSVR2 låg under 5 000 kr stora delar av december förra året, efter en kraftig prissänkning under black friday. Den är med andra ord dyrare nu – trots prissänkningen. Vidare lovade Sony att en bundle med vr-spelet Horizon Call of the Mountain också skulle kosta 400 euro, men där syns ingen prissänkning än.

PSVR2 släpptes i februari 2023. Den var PS5-exklusiv fram till i somras, då den blev körbar med pc och Steam VR. Dock krävs (för de flesta) en adapter och lite andra grejer, och den saknar flera bra funktioner som den har på PS5, som ögonspårning och hdr. Sony har ända från start fått kritik för att inte satsa på sitt vr-headset, man har exempelvis släppt väldigt få spel själva. Men med pc-stödet ökade spelutbudet högst påtagligt.

Den sladdlösa konkurrenten Meta Quest 3 kostar omkring 6 500 kr som billigast. Budgetmodellen Meta Quest 3S börjar på knappa 3 900 kr.