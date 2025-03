Succén är ett faktum för Split Fiction från Hazelight och Josef Fares. Strålande recensioner och höga betygssnitt har rapporterats, och efter helgen kan vi konstatera att stora antal spelare gör dem sällskap.

Enligt Steamdb nådde spelet sin topp sett till antalet samtidiga spelare på Steam under söndagen, då 259 003 personer samlades för att uppleva fantasy och scifi i goda vänners lag. Det kan jämföras med It Takes Two och dess topp på strax över 71 000 spelare.

Några försäljningssiffror har inte offentliggjorts än, men vi kan nog utgå ifrån att de är riktigt fina, trots att bara en spelare behöver äga spelet för att två ska kunna lira tillsammans.

Spelet blir för övrigt först ut i nya FZ High Score, där vi försöker förutse betygssnittet för olika spel och på så sätt vinna poäng.