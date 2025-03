259 000 samtidiga spelare på Steam i helgen, 90+ i betyg på Opencritic och nu även försäljningssiffror som ser smått fantastiska ut. Split Fiction går från klarhet till klarhet, och nu står det klart att Hazelight-gänget kunde fira milstolpen en miljon sålda exemplar efter bara 48 timmar.

På Bluesky delar de med sig av siffran och säger att de är bortom glada och inte kan sluta njuta av alla fantastiska reaktioner på spelet. Det hela blir extra imponerande med tanke på att bara en av de två som lirar spelet faktiskt måste äga det.

Jämförelsevis tog det nästan en månad för deras förra spel, It Takes Two, att nå samma siffra, men ligger i dag på en bra bit över 20 miljoner sålda ex. Det ska med andra ord bli riktigt intressant att se vilka försäljningssiffror som Split Fiction faktiskt når med tiden.