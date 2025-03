The Last of Us 2 har hyllats och hatats. Polariseringen är tydlig. Debuttrailern från Naughty Dogs nya, Intergalactic: The Heretic Prophet, har också blivit en vattendelare. Regissören Neil Druckmann är förstås medveten om hur hans spel tagits emot. Han medger i podcasten Creator to Creator (i samtal med filmregissören Alex Garland) att studion gör kreativa val som debatteras.

Intergalactic är "ett spel om tro och religion". Druckmann har skämtat med sitt team:

Vet nu vad, låt oss göra något som folk inte bryr sig så mycket om. Låt oss skapa ett spel om tro och religion.

Druckmann och Naughty Dog-kompani påbörjade Intergalactic för hela fem år sedan, men spelet "utvecklas fortfarande och förändringar görs". Det återstår fortfarande mycket arbete och (gissningsvis) lång tid. Druckmann är ännu inte säker på vad slutresultatet kommer att bli.

Men att tro och religion spelar viktiga roller tycks vara satt i sten.