Moon Studios gav oss Ori-spelen och jobbar nu med actionrollspelet No Rest for the Wicked, som varit ute i early access förra året. Det var Private Division som agerade utgivare för spelet, men de såldes som ni kanske vet av ägaren Take-Two i slutet av förra året. Take-Two lovade dock att fortsätta ge stöd till No Rest for the Wicked, men nu tar historien en ny vändning.

I den senaste utvecklarvideon berättar Moon Studios att de efter månader av förhandlingar har köpt tillbaka utgivningsrättigheterna för No Rest for the Wicked från Take-Two. Det innebär att de har friheten att skapa spelet precis som de vill och dessutom dela med sig av så mycket de vill från utvecklingen.

Nu väntar spelarna på jätteuppdateringen The Breach, som lägger till massor av nytt innehåll, musik, förbättringar med mera. Den släpps den 30 april.