Lördagens trailer för säsong två av tv-serien The Last of Us (se den ovan) har setts av rekordmånga, uppger skaparna enligt Deadline. Den fick 158 miljoner visningar på alla plattformar de tre första dagarna, en ökning med 160 procent mot tidigare trailers. Oklart om det gäller bästa enskilda siffra eller sammanlagt, men oavsett så kan vi konstatera att det är stort intresse för den andra säsongen.

Kanske inte jämförbart rakt av, men på temat populära spelrelaterade Youtube-trailers så har den första (och hittills enda) GTA VI-trailern 244 miljoner visningar. Längtan efter trailer #2 finns där, så det kan bli en hög siffra där också när den kommer.

Säsong 2 av The Last of Us handlar om spelseriens andra del (japp, säsong 1 betade av första spelet). Men hela spelet lär inte finnas med, så det kan bli flera säsonger. Däremot verkar det komma med material som inte fanns i spelet, en del av det rätt våldsamt.

Säsong 2 har premiär den 13 april och görs av/visas på HBO och Max.