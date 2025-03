Bulletstorm-utvecklarna People Can Fly hjälper för närvarande till med nästa del i Gears of War-serien. De har nu även skrivet på kontrakt med Sony för något (som gissningsvis är Playstation-exklusivt?) projekt med arbetsnamnet ”Project Delta”.

Nyheten kommer från People Can Fly själva där des beskriver projektet som ett kontrakt arbete. Utöver detta så ger de inga hintar om vad själva projektet kan vara.

Det bör också nämnas att People Can Fly har många järn i elden och utvecklar en rad olika projekt under olika arbetsnamn. Under Square Enix har de ”Project Gemini”, ”Project Echo” ligger under Krafton och ”Project Bison” som sägs vara ett VR-projekt.

Som redan nämnt så jobbar också People Can Fly på Gears of War: E-Day tillsammans med The Coalition. Ett spel vi nog kommer få mer information om under året.